رئيس البرلمان ينفي صحة المنشور المتداول بشأن الجيش .. ويؤكد المشير هو القائد العام

نفي المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب الليبي عبد الحميد الصافي ،المنشور الذي تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي من بعض المغرضين بشان تعيين الفريق عبد الرازق الناظوري قائد عام للجيش الليبي خلفا للمشير خلفية حفتر .

وقال الصافي في تصريحات صحافية (اليوم ) الخميس أن المشير حفتر هو القائد العام للقوات المسلحة الليبية ويتمتع بصحة جيدة ،وان المنشور المكذوب هدفه خلق بلبلة لدي أبناء الشعب الليبي .

وأكد المستشار الإعلامي لرئيس البرلمان أن المستشار عقيلة صالح القائد الأعلى للقوات المسلحة يطالب وسائل الإعلام بتحري الدقة في الفترة العصيبة التي يعيشها الوطن وخصوصا فيما يخص قادة القوات المسلحة التي تحارب الإرهاب وتنتصر للشعب من هؤلاء الخونة المجرمين .

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