إستئناف طبرق تدعم كلية الحقوق بعدد من المجلدات القانونية‎

نظمت صباح اليوم كلية الحقوق جامعة طبرق صباح اليوم حفل تكريم لرئيس و أعضاء محكمة إستئناف طبرق ، وذلك علي دعمها بمجموعة من الكتب و المجلدات المهمة التي تحتاجها الكلية للتطوير من أدائها .

وأكد عضو هيئة التدريس بالكلية ” الأستاذ سعد العكر ” بأن المحكمة متعاونه بشكل مستمر في كافة المجالات ، من بينها التعاون في إنشاء أول محكمة صورية بالكلية .

وأشار بأن الإحتفال كان بحضور أعضاء هيئة التدريس و الموظفين و الطلبة ووسائل إعلام ، منوهاً بأن عدد المجلدات بلغ ” 20 ” مجلد من تخصصات القضاء و القانون المختلفة .

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