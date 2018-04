المتوسط:

وصل وفد الهيئة العامة للثقافة، أمس الخميس، يتقدمهم أعضاء اللجنة التسييرية أكرم الكاتب، وعبد الحكيم القيادي، ومدير إدارة المراكز الثقافية عمران شنيشح، ومدير مكتب ثقافة الطفل حياة بن غارات، حيث كان في استقبالهم مدير مكتب الثقافة جادو امحمد سليمان الاطرش، ومدراء المراكز الثقافية بالبلدية، وبعض من موظفي مكتب الثقافة بجادو، وعدد من أعيان ومشائخ المدينة، ومختار محلة تندباس موسي علي، الذي القى كلمة رحب فيها بوفد الهيئة العامة للثقافة شاكرا تلبيته الدعوة للحضور لمدينة جادو.

وتوجه الوفد لزيارة عدد من الأماكن الأثرية التي تزخر بها المدينة أهمها زيارة لمنزل المجاهد سليمان الباروني، ومنزل شاعر الوطن احمد رفيق المهدوي.

وزار وفد الهيئة مدرسة شهداء جادو حيث كان في استقبالهم مدير المدرسة السيد صالح جابر وأعضاء هيئة التدريس والطلبة، و تزامنت زيارة وفد الهيئة مع إجراء مسابقات في اللغة الامازيغية لمدارس البلدية للمرحلة الابتدائية.

جدير بالذكر أن وفد الهيئة العامة للثقافة شارك في الملتقي الثقافي السياحي الأول للتعاون الحدودي الليبي التونسي والذي استضافته مدن “ذهيبة وازن نالوت” في الفترة من من 8 إلى 10 ابريل 2018 .

The post وفد «العامة للثقافة» يختتم زيارته إلى المكاتب الثقافية لمدن الجبل appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية