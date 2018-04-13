الغرياني: على القوة الكبيرة الضاربة الموجودة في طرابلس التواجد في الجنوب لإعانة سكانه

ليبيا – بشر مفتي المؤتمر الوطني العام “الشيخ” الصادق الغرياني والدي أطفال الشرشاري الذين تم قتلهم مؤخراً إن صبراً وإحتسباً لأن الفوز لهما في الآخرة وليس في الحياة الدنيا وبالخزي يوم القيامة لمن إرتكب هذه الجريمة ومن أعان وتستر على من قام بإرتكابها.

الغرياني أوضح خلال إستضافته الإسبوعية في برنامج الإسلام والحياة الذي أذيع أمس الأربعاء عبر قناة التناصح وتابعتها صحيفة المرصد بأن ما صرح به والد الأطفال عبر وسائل الإعلام من إلقاء اللوم على دار إفتاء المؤتمر الوطني العام و”المفتي” وبأنهما كان بإمكانهما أن يكون لهما تأثير على الخاطفين لإنقاذ أطفاله وهي لم تفعل فيه ظلم للدار و”المفتي” إلا أن العذر يُلتمس له فكبده تحترق والخطب عليه شديد والسؤال يوجه لله ليُبرد مصابه ومصاب والدة الأطفال وأن لا يحرمهما من الأجر.

وأضاف بأن الظلم في كلام الوالد أتى لعدة أسباب من أهمها أن الدار ليس لها القدرة على هؤلاء المجرمين والعصاة والميليشيات وأهل الحرابة لأنها لو كانت تملك ذلك لأنقذت نفسها وأنقذت علمائها ومشائخها ومنهم “الشيخ” نادر العمراني وإن كان والد الأطفال إستطاع أن يقبض على المجرمين كما ذكر فإن دار الإفتاء لم تستطع حتى أن تقبض على المجرمين ووجدت من يتستر عليهم فيما يخرج العديد من الناس على وسائل الإعلام بهدف سب وشتم الدار والنيل منها ومحاولة إظهارها بأنها عاجزة عن معالجة القضايا الهامة.

وأشار الغرياني إلى أن هؤلاء يتهمون “المفتي” ويتركون من يجب إتهامهم بالتقصير في حين لا تملك الدار سلاحاً وليس لها سلطات قضائية ونيابة عامة ولا تتبع جهات أمنية ولا تستطيع أن تحاسب الكتائب فسلاحها الوحيد هو الكلمة والجهاد بالقلم ولا تستطيع أكثر من ذلك والتجني عليها فيه ظلم فيما كان الأجدى بوالد الأطفال والناس الوقوف مع الدار بقوة ومطالبة الحكومات بأن تُحكم شرع الله وتنصب قضاة حتى لو كانوا من خارج ليبيا وتؤمنهم ليحكموا في قطاع الطرق بالعدل وبحكم الله.

وأضاف بأن المهم الآن هو الإبتعاد عن التعامل السلبي مع المشاكل التي تحصل في ليبيا والسكوت عنها حتى الإصابة بضرر منها فلا بد للناس أن يرجعوا إلى ما إكتسبوه من حرية بعد “الثورة المباركة” وتقديمهم شهداء وأولاد فالآلاف ماتوا وشُردوا وتقطعت أطرافهم والآن يتم التهاون في التمسك بالحقوق بعد كل هذه التضحيات فيما قام بعض الناس ووسائل الإعلام والجهات الإخبارية والصحف بتلقف كلام الوالد وتحريفه والزياده عليه ونسب إفتراء وبهتان عظيم “للمفتي” على حد قوله.

وإستمر الغرياني بالتوضيح قائلاً بأن هؤلاء قالوا بأن “المفتي” على إتصال وثيق بالمجرمين وإن لم يأتوا بالشهداء فهم عند الله كاذبون ولهم عذابه وعقابه مشيراً في سياق منفصل وفيما يخص عدم تحقق خيار القيام بعاصفة وطن في سبها مثل التي تم الإعلان عنها ضد “تنظيم الدولة” في سرت أو ضواحيها إلى أن هذا السؤال يجب أن يُوجه للمسؤولين الذين شكلوا هذه العاصفة فدار الإفتاء لا قدرة لها ولا تملك هذا الأمر وتطالب كما يطالب الجنوب.

وأضاف بأن الدار تطالب بأن تكون في الجنوب قوة كبيرة فالموجودة الآن في طرابلس ضاربة ولديها أموال ويجب تحريكها للمشاركة في أي معركة لحفظ الوطن فهي لم تشارك في الحرب ضد “داعش” في سرت لا من قريب ولا بعيد ولا في صد إعتداءات من وصفهم بـ”المرتزقة” سواء على موانئ النفط أو الجنوب بل هي مستقرة في مكانها وتأخذ الأموال والميزانيات وأهل الجنوب يعانون.

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