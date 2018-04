«العليا للامتحانات» تناقش الترتيبات الجديدة لإجراء امتحان الشهادة الثانوية

المتوسط:

ناقشت اللجنة العليا للإشراف على امتحانات الشهادات العامة، أمس الخميس، خلال اجتماعها العادي الثالث مع المسجلين العامين بجامعتي الزاوية وصبراتة ومسجلين الكليات التقنية والمعاهد العليا ومديري مكاتب الامتحانات بمنطقة الساحل الغربي، الترتيبات الجديدة الخاصة بامتحان الشهادة الثانوية للعام الدراسي الجاري 2017-2018م.

وأوضح عضو اللجنة “جمال الفردغ” في مستهل كلمته خلال الاجتماع واقع العملية الامتحانية داخل المؤسسات التعليمية، مبيناً السلبيات التي صاحبت تلك العملية خلال السنوات الماضية من تفشي لأعمال الغش والنقل واستخدام الهواتف المحمولة داخل قاعات الامتحان، مما أدي بحسب وصفه الى الإخلال بنظام التقويم في المنظومة التعليمية الذي يعد المقياس الحقيقي لمعرفة مستوى التحصيل العلمي لدى الطلاب.

وأشار “الفردغ” إلى تحقيق انخفاض ضئيل جدا في نسب ومعدلات النجاح السنة الماضية, بالرغم من القضاء على ما اسماها بــ “ظاهرة تسريب الاسئلة”، مبرزا أهمية دعم خطة الوزارة الجديدة لامتحانات الشهادة الثانوية والتي تهدف الى توفير الظروف التربوية المناسبة لإجراء الامتحانات وتشديد الرقابة داخل اللجان والقضاء على الغش بكافة أساليبه والحصول على نتائج حقيقة دون تزييف.

واستدل “الفردغ” بالظروف التي سارت عليها امتحانات المفاضلة للدراسة بالجامعات والتي كشفت عن المستويات الحقيقية للطلبة حيث تحصل عدد بسيط جدا من الطلبة المتحصلين على معدلات نجاح عالية بالشهادة الثانوية على نسبة النجاح في الامتحان على الرغم من أن امتحانات المفاضلة كانت بنفس طريقة ومستوى امتحانات الشهادة إلا أن الظروف تغيرت على حد تعبيره.

وبين “الفردغ” أن هذا الاجتماع يأتي في إطار التحضير لاختيار الجامعات والكليات والمعاهد العليا التي سيجري فيها الامتحان النهائي لطلبة شهادة إتمام مرحلة التعليم الثانوي بمنطقة الساحل الغربي هذا العام, مبيناً بأن اللجنة ستراعي بالدرجة الأولى عند اخيارها للجامعات والكليات والمعاهد العليا التي ستعد كمقار للجان الامتحانية القدرة الاستعابية والحالة الفنية والموقع الجغرافي للمقر.

