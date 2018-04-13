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نجاح العملية 21 للقلب المفتوح بطبي طبرق علي التوالي

تم النشر منذُ 7 دقائق
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

أكد مكتب الإعلام بمركز طبرق الطبي بأن الفريق الأجنبي المتخصص في إجراء عمليات القلب المفتوح و الفريق الليبي المصاحب له من أطباء و تمريض و فنيين نجح من إجراء ” 21 ” عملية قلب مفتوح لإطفال من مختلف مدن و مناطق ليبيا إلي الأن داخل المركز  .

وقال المكتب في تصريح خاص “لبوابة أفريقيا الإخبارية”  أن أغلب الأطفال الذين أجريت لهم العمليات كان لديهم تشوهات مركبة في القلب ، مؤكداً علي نجاح إجراء العمليات  للأطفال بأستثناء عدد ” أثنين وفيات ” لأسباب خارجه ،مضيفاً بأن أغلب الحالات خرجت من غرفة العناية منهم موجود بالقسم و منهم من خارج نهائياً لبيته بصحة جيدة من مركز طبرق الطبي .

 هذا ووصل الطاقم الأجنبي الطبي المتخصص في إجراء عمليات القلب المفتوح إلى مركز طبرق الطبي أواخر شهر مارس الماضي ، وذلك لغرض إجراء عمليات القلب المفتوح للأطفال بالمركز برعاية منظمة الصحة العالمية مكتب ليبيا .

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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