المتوسط:

أقامت مدرسة منارة التوفيق للتعليم الأساسي التابعة لمراقبة التعليم ببلدية عين زارة، اليومين الماضيين حفلا بمناسبة عيد الطفل بحضور مراقب التعليم بالبلدية “رمضان العالم” وعدد من المسؤولين بالمراقبة.

وتخلل الحفل بعض الفقرات الترفيهية والثقافية والفنية، بالإضافة إلى ارتداء التلاميذ للزي الوطني وتقديمهم لعدد من العروض المسرحية التي نالت إعجاب الحضور، فضلاً عن تكريم الطلبة الأوائل على مستوى مختلف الصفوف الدراسية.

The post مدرسة منارة التوفيق تحتفل بعيد الطفل وتكرم الطلبة الأوائل appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية