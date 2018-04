وزير خارجية المغرب يعلن استعداد بلاده لتقريب وجهات النظر بين الفرقاء الليبيين

المتوسط:

اجتمع الممثل الخاص للأمين العام، غسان سلامة، مع وزير خارجية مملكة المغرب، ناصر بوريطة، أمس الخميس، في الرياض.

وناقش الاجتماع سير خطة العمل والتطورات السياسية في ليبيا، وقدم بوريطة الدعم الكامل لخطة العمل وأبدى استعداد مملكة المغرب للقيام بتقريب وجهات النظر بين الفرقاء الليبيين و دعم العملية السياسية في البلاد.

وانطلق، أمس الخميس، بالرياض، اجتماع وزراء الخارجية العرب التحضيري لمجلس الجامعة العربية على مستوى القمة في دورته العادته الـ29، برئاسة وزير خارجية السعودية عادل الجبير، وحضور الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط.

