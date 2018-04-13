سلامة : العملية السياسية في ليبيا تدعو الى تفاؤل حذر

قدم الممثل الخاص غسان سلامة مداخلة اليوم في اجتماع وزراء الخارجية العرب الذي عقد في الرياض تطرق فيها الى الوضع الحدودي في ليبيا و تطرقت المداخلة أيضا الىالتطورات المتعلقة بالاستفتاء الدستوري ووجوب اخراج القوانين اللازمة لذلك عاجلا و عن ضرورة دعم العملية الانتخابية في ليبيا.

و كما تطرق المبعوث الأممي ،الى الاطار التشاوري من خلال عقد اجتماعات محلية في كل ارجاء ليبيا تتبلور في اجتماع وطني موسع يحدد فيه الليبيون الصورة الذين يريدون بلادهم عليها ،فضلا عن بدء بدعم الانتخابات البلدية و المضي استعدادا للانتخابات النيابية ،خاتما ان العملية السياسية في ليبيا تدعو الى تفاؤل حذر.

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