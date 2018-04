المتوسط – سامر أبو وردة

قال عضو مجلس النواب، الصالحين عبد النبي، إنه، وبرفقة زميله، النائب طلال الميهوب، قد أجريا اتصالا هاتفياً، مساء أمس الخميس، بالقائد العام للجيش الوطني الليبي، المشير خليفة حفتر.

وأضاف عضو مجلس النواب، في تصريح تليفزيوني رصدته “المتوسط”، أن المشير خليفة حفتر يتمتع بصحة جيدة، ولم يتعرض لأزمة صحية من الأساس، وأنه سوف يتواجد بمقر عمله بمكتبه، بالقيادة العامة للجيش، بمنطقة الرجمة في بنغازي، خلال أيام.

كما تحفظ الصالحين على ذكر مكان تواجد “حفتر”، ونفي بشكل قاطع، ما تردد في وسائل إعلامية تابعة لـ “الإخوان المسلمين” حول طرح أسماء مثل خالد حفتر، وعبد السلام الحاسي، وعبد الرازق الناظوري، لقيادة الجيش مؤقتاً، خلال اجتماع عٌقد بمنطقة الرجمة، مشدداَ، على أن الجيش والقبائل في برقة أوضاعهم طبيعية، وكل في مكانه.

وذكر الصالحين، أنه قد طرح على المشير خليفة حفتر، فكرة تنظيم مؤتمر صحفي لنفي ما يتردد من أخبار حول حالته الصحية، وأن “حفتر” قد رد عليه بالقول “خلي اللي يحكي يحكي”، مؤكداً أن لهذا الأمر حسابات خاصة لدى المشير خليفة حفتر.

The post خلال مكالمة هاتفية مع عضو البرلمان…”حفتر”: خلّي اللي يحكي يحكي appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية