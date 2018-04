المتوسط:

قدم الممثل الخاص للأمين العام في ليبيا، غسان سلامة، التعازي لدولة الجزائر حول حادثة تحطم الطائرة العسكرية .

وقال سلامة: «أسكنهم الله وسيع جناته وحمى الجزائر العزيزة من كل شر».

يذكر أنه قُتل 257 شخصا بينهم عشرة أشخاص من الطاقم، في حادث سقوط الطائرة العسكرية الجزائرية على الطريق الواصل بين العاصمة ومدينة البليدة، وفقا لما نقله تلفزيون النهار الجزائري.

