المتوسط:

قام عميد بلدية سرت، مختار المعداني، برفقة العقيد معيوف حسين من مديرية أمن سرت، ظهر أمس الخميس، بزيارة مكتب نقابة الصيادين سرت.

وتفقد المعداني خلال الزيارة المرسى الخاص لقوارب الصيد وما يعانيه من إهمال وتكدس الرمال داخل المرسى.

وأكد المعداني على بضرورة إيجاد مقر مناسب لنقابة الصيادين ومخاطبة الجهات ذات العلاقة لتقديم ما يمكن للصيادين لتمكينهم من العمل الفعلي وحلحلة المشاكل التي تواجههم .

