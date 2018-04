«المشري» يلتقي سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا

المتوسط:

استقبل رئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري، في مقر المجلس، أمس الخميس، سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا، بيتينا موشايد بحضور النائبين الأول والثاني ناجي مختار و فوزي العقاب.

وأبدت السفيرة إعجابها بالكلمة التي ألقاها رئيس المجلس الأعلى للدولة وبخارطة الطريق التي أشار إليها في هذه الكلمة، كما أثنت على استعداد الرئيس لمقابلة عقيلة صالح داخل ليبيا كخطوة مهمة للملمة انقسام الوطن.

وبدوره رحب الرئيس بالسفيرة وأشار إلى أن قارة أوروبا شريك أساسي ومهم وهي بمثابة الصديق الأكبر والناصح؛ مشددا على ضرورة الاستفادة من خبرات هذه القارة.

كما أكد الرئيس على ضرورة الالتزام بالمسار الدستوري كنتيجة للتوافق، منوّها إلى أنه إذا ما تمت المعالجة عن طريق تعديل الاتفاق السياسي فسيتم التوجه مباشرة إلى الدستور والانتخابات.

وأضاف الرئيس أن الرئاسة تؤمن بالشراكة وضد التفرد بالقرار، وهي في خدمة ليبيا من خلال هذه المؤسسة الديمقراطية بعيداً عن أي تجاذبات حزبية أو أيديولوجية أو أي تأثيرات إقليميّة كما أكد على أن الشعب الليبي شعب مترابط بجميع مكوناته الثقافية وأن الأقليات هنا تحظى بحقوقها الدستورية والمدنية أكثر من أي دولة أخرى.

وأكد الرئيس على أن زيادة صلاحيات البلديات أمر مهم جداً يجب الشروع في تنفيذه بشكل عاجل، ما من شأنه تحقيق الاستقرار وحل مشكلة المركزية لينعكس ذلك بشكل إيجابي على حياة المواطن في ليبيا بأسرها والشرق الليبي بشكل خاص.

ومن جهته حذر النائب الأول ناجي مختار من تفاقم الوضع في الجنوب والمشاكل التي يتعرض لها من هجرة غير شرعية ومن خطر التحول الديموغرافي هناك، مؤكدا على أن أمن واستقرار الجنوب من أمن واستقرار المنطقة الغربية بالكامل، وتطرق إلى سبل تذليل العقبات وحلول هذه المشاكل. وأشار النائب الثاني السيد فوزي العقاب إلى أن عملية تعديل الدستور ممكنة جدا في ظل استقرار الدولة وأن هناك بوادر قبول بالمسودة خصوصاً في المنطقة الشرقية.

ومن جهتها أكدت السفيرة على دعم الاتحاد الأوروبي لمساعي الحد من الهجرة غير الشرعية وأضافت أن الجنوب الليبي ملك لليبيين، مشددة على وحدة ليبيا وترابط كافة مكونات شعبها.

