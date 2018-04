«المشري» يبحث مع القائم بأعمال السفارة البريطانية القضايا المشتركة

المتوسط:

التقى رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، أمس الخميس، بالقائم بأعمال السفارة البريطانية لدى ليبيا أنحز ماكي، لبحث عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

ونقل القائم بأعمال السفارة تهنئة السفير البريطاني فرانسيس بيكير لرئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري بمنصبه، مشيدًا بالتداول السلمي على السلطة، وحرص المجلس الأعلى للدولة كمؤسسة على ترسيخ قيم ومبادئ الديمقراطية.

ومن جهته أكد رئيس المجلس الأعلى للدولة خلال اللقاء، على أن الرئاسة الجديدة منفتحة على العالم، مؤكدًا على ضرورة تعاون المجتمع الدولي معها والتحرك بوتيرة سريعة على كافة الأصعدة والمستويات لكي ينعكس ذلك بشكل إيجابي على المواطن الليبي، مضيفًا أن الرئاسة الجديدة تختلف في وجهات النظر والمدرسة ولكنها تتفق على تقديم التنازلات من أجل إنقاذ ليبيا.

كما أشار رئيس المجلس الأعلى للدولة إلى التأثير السلبي لبعض الدول الإقليمية والدولية في المشهد السياسي الليبي، وانعكاس ذلك على الأزمة في ليبيا.

وبدوره أشاد القائم بأعمال السفارة البريطانية بمرونة الرئاسة الجديدة وانفتاحها ودعوتها للاجتماع برئيس البرلمان السيد عقيلة صالح.

