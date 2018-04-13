القدس العربي: هل تستعد الإمارات لمرحلة “ما بعد حفتر” في ليبيا؟

تساءل مراقبون عما إذا بدأت الإمارات “عمليا” بالتحضير لمرحلة ما بعد حفتر في ليبيا و أن زيارة ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد آل نهيان إلى القاهرة تندرج في هذا الإطار.

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي استقبل أخيرا ولي عهد أبو ظبي في زيارة استمرت ليومين ولم يكشف عن سببها – باستثناء الأسباب التي ذكرها الإعلام الرسمي في كلا البلدين والمتعلقة بتعزيز العلاقات الأخوية ومناقشة أوضاع المنطقة – إلا أنها تزامنت مع الأنباء المتعلقة بتعرض الجنرال خليفة حفتر قائد القوات التابعة لبرلمان طبرق الليبي، إلى جلطة دماغية يبدو أنها وضعت حدا لـ”مستقبله السياسي” في هذا البلد.

وغرد جمال سلطان رئيس تحرير صحيفة “المصريون” على حسابه على “تويتر”: “هل هناك علاقة بين الزيارة المفاجئة وغير المرتبة لرجل الإمارات القوي محمد بن زايد للاجتماع مع السيسي أمس (الثلاثاء) والأنباء المتواترة عن نقل خليفة حفتر للعناية المركزة في فرنسا لإصابته بجلطة في المخ أو سرطان الدرقية ، وما يترتب على ذلك من خلط خطير للأوراق في ليبيا؟”.

هل هناك علاقة بين الزيارة المفاجئة وغير المرتبة لرجل #الإمارات القوي محمد بن زايد للاجتماع مع #السيسي أمس والأنباء المتواترة عن نقل خليفة #حفتر للعناية المركزة في فرنسا لإصابته بجلطة في المخ أو سرطان الدرقية ، وما يترتب على ذلك من خلط خطير للأوراق في #ليبيا ؟

— جمال سلطان (@GamalSultan1) April 11, 2018

ومنذ مساء يوم الاثنين المنصرم بدأت تُنشر في الإعلام الليبي تقارير عن تدهور الحالة الصحية لحفتر ودخوله أحد مستشفيات العاصمة الأردنية عمان، ثم نقله لاحقا إلى باريس ودخوله في غيوبة.

هذه المعلومات أكدتها، ظهر أمس الأربعاء، صحيفة «لوموند» الفرنسية، التي كشفت، نقلا عن عدة مصادر متطابقة أن حفتر’»دخل أحد مستشفيات باريس، قادما من الأردن بقرار من الأطباء، موضحة أن الأخير «كان ضحية لسكتة دماغية أوجبت نقله سريعا من عمان إلى باريس″.

لكن في المقابل، ذكرت «لوموند» أيضا أن أقارب الرجل فندوا صحة هذه المعلومات، إذ أكد أحدهم للصحيفة أن “حفتر في الأردن لإجراء مفاوضات سياسية وأنه في صحة جيدة”.

ونفى أحمد المسماري المتحدث باسم قوات خليفة حفتر تعرض الأخير لجلطة دماغية، مشيرا إلى أنه “بحالة صحية ممتازة ويتابع في عمل القيادة العامة وغرف العمليات والمناطق العسكرية وخاصة المستجدات في غرفة عمليات عمر المختار في مدينة درنة شمال شرق ليبيا.

المصدر/ القدس العربي