وفد من «أبوسليم» يزور مدينة ترهونة

انطلق وفد من بلدية أبوسليم، صباح أمس الخميس، ضم عميد وأعضاء من المجلس البلدي ولجنة المصالحة والأعيان والحكماء وشيوخ المحلات وبعض ضباط الأجهزة الأمنية بداخل البلدية، في زيارة إلى مدينة ترهونة.

وتخلل الزيارة التوقيع على محضر لتعزيز العلاقات الأخوية بين البلديتين، وتعزيز التعاون المشترك في كافة المجالات الخدمية والاجتماعية والأمنية، وتوحيد الخطاب الإعلامي لتوحيد صف أبناء الوطن ولم شملهم بما يخدم المواطن والصالح العام.

