الناظوري ينفي صدور قرار بتكليفه بمهام المشير خليفة حفتر

نفى مدير المكتب الإعلامي للحاكم العسكري في مدينة المرج شرق البلاد مالك الشريف، الأنباء المتداولة حول صدور قرار بتكليف الفريق عبدالرازق الناظوري، رئيس الأركان العامة بمهام القائد العام للقوات المسلحة الليبية خلفا لقائد الجيش الليبي المشير خليفة حفتر.

وأكد مدير المكتب الإعلامي للحاكم العسكري في بيان صحفي أن “الفريق عبدالرازق الناظوري رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الليبية الحاكم العسكري درنة ـ بن جواد، ينفى الأنباء المتداولة حول صدور قرار بتكليفه لمهام القائد العام للقوات المسلحة”.

ودعا الشريف “كافة وسائل الإعلام ورواد مواقع التواصل الاجتماعي بعدم الانجرار وراء الإشاعات والأخبار الكاذبة التي يقوم بترويجها الخونة وأعداء الوطن”.

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