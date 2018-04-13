بماذا وصّف سلامة أمام وزراء الخارجية العرب العملية السياسية في ليبيا؟

قدم الممثل الخاص غسان سلامة الخميس مداخلة في اجتماع وزراء الخارجية العرب الذي عقد في الرياض تطرق فيها إلى الوضع الحدودي في ليبيا وطرقت المداخلة أيضا الى التطورات المتعلقة بالاستفتاء الدستوري ووجوب إخراج القوانين اللازمة لذلك عاجلا و عن ضرورة دعم العملية الانتخابية في ليبيا.

و كما تطرق المبعوث الأممي ، إلى الإطار التشاوري من خلال عقد اجتماعات محلية في كل أرجاء ليبيا تتبلور في اجتماع وطني موسع يحدد فيه الليبيون الصورة الذين يريدون بلادهم عليها ،فضلا عن بدء دعم الانتخابات البلدية و المضي استعدادا للانتخابات النيابية ،خاتما إن العملية السياسية في ليبيا تدعو إلى تفاؤل حذر.

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