إنقاذ 137 مهاجرًا غير شرعي شمال الزاوية

أعلن مكتب الإعلام والثقافة البحرية التابع للقوات البحرية الليبية، أن دورية لحرس السواحل الليبي تمكنت مساء الخميس، من إنقاذ 137 مهاجرًا غير شرعي شمال مدينة الزاوية غرب البلاد، حسب ما نشره عبر صفحته على موقع «فيسبوك»

وأوضح مكتب الإعلام أن دورية حرس السواحل على متن الزورق «رأس أجدير» أنقذت المهاجرين غير الشرعيين من بينهم 19 امرأة و4 أطفال، كانوا على متن قاربين مطاطيين قبالة شواطئ مدينة الزاوية.

وأضاف أن المهاجرين من جنسيات أفريقية مختلفة «عدا إثنين أحدهما مصري والآخر سوري» جرى نقلهم إلى قاعدة طرابلس البحرية وتقديم المساعدة الإنسانية والطبية لهم، وتسليمهم إلى مركز إيواء طريق السكة التابع لجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من جريدة الايام الليبية