عماد السائح: المفوضية تتجه لتجميد أعمالها لضعف التمويل

قال رئيس المفوضية العليا للانتخابات، عماد السائح، أن هناك مشكلات تواجه المفوضية، تتمثل في نقص التمويل وضعف الإمكانيات، وأن هناك العديد من الأطراف التي لها موقف حيال العملية الانتخابية “في إشارة إلى مجلسي الدولة والرئاسي” داعياً إياهم إلى التحرك، ودعم ميزانية المفوضية بغرض تنفيذ انتخابات تنقل ليبيا من الأزمة الحالية.

وكشف رئيس مفوضية الانتخابات، في تصريحات تليفزيونية عن نية المفوضية تجميد أعمالها، بسبب ضعف التمويل، لافتاً إلى أن الخطط الموضوعة من قبل المفوضية قد وُضعت بأسلوب جيد ومبني على أسس سليمة، حيث تستهدف إجراء انتخابات وفقاً للمعايير الدولية، حتى لا تكون مثل الانتخابات السابقة، لكن هذه الخطط صارت حبراً على ورق، على حد وصفه.

وأضاف عماد السائح، أن هناك دول أجنبية تتعارض مصلحتها مع إجراء الانتخابات، وقد أعلنت موقفها الرافض لإجراء العملية الانتخابية، بشكل صريح، بل إن الأمر امتد ليشمل بعض المنظمات الدولية، مشدداً على كون هذا الأمر، شأناً ليبيا سيادياً، مطالبا تلك الدول بدعم إجراء الانتخابات من أجل ممارسة الديمقراطية بشكل سليم، من خلال التداول السلمي للسلطة، إذا كانوا يرون أن أزمة ليبيا هي أزمة صراع على السلطة.

وطالب السائح، مجلس النواب بإنهاء التشريعات الخاصة بالعملية الانتخابية، حتى يتسنى إجراء الانتخابات، في حال تم الاتفاق على إجرائها خلال العام الحالي، مشيداً بجهود بعثة الأمم المتحدة في دعم المفوضية، واصفاً دعم الأمم المتحدة بأنه دعم ثانوي، وأن الدعم الرئيسي يجب أن يكون من الحكومة، لافتاً إلى أن المفوضية بلا تمويل ولا ميزانية، رغم أننا خلال الثلث الأول من السنة المالية للعام 2018.

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