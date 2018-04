«تعليم الوفاق» تُحدد موعد بدء امتحانات الشهادة الثانوية والإعدادية

المتوسط:

قال وكيل وزارة التعليم بحكومة الوفاق الوطني، عادل جمعة، إنَّ الوزارة نجحت في القضاء على ظاهرة تسرب الأسئلة التي صاحبت امتحانات السنوات الماضية، في امتحانات الشهادة الثانوية.

وأضاف جمعة، خلال تصريحات صحافية، أنَّ الوزارة تعمل الكثير لحلحلة المشاكل والسلبيات في قطاع التعليم، وأهمها امتحانات الشهادة الثانوية والإجراءات المصاحبة لها .

وأشار جمعة، إلى أنّه تم تشكيل لجنة عليا للامتحانات تهتم بدراسة كل الظروف والتفاصيل لإنجاح الامتحانات، لافتا إلى أن امتحانات الشهادة الثانوية ستكون في الثاني عشر من يونيو، في حين ستكون امتحانات الشهادة الإعدادية بداية شهر يونيو.

