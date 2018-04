مدير «أمن الجفارة» يجتمع مع أفراد الأمن لمناقشة الصعوبات التي تُواجههم

المتوسط:

أفادت وزارة الداخلية لحكومة الوفاق الوطني، بأنَّ العميد عبد الناصر الطيف مدير مديرية أمن الجفارة اجتمع أمس، بقاعة مركز المعاقين بالسوانى بمجموعة من منتسبى المديرية من الموظفين وذلك عقب الإجتماع السابق بمنتسبى الشرطة بالعزيزية.

كان مدير أمن الجفارة، قد أكد في وقت سابق، على ضرورة التقيد بالتعليمات واللوائح والالتزام بالزي الرسمي، حيث جاء ذلك، خلال زيارة تفقدية قام بها مدير الأمن للدوريات الأمنية بالمنطقة.

وعلى هامش هذه الجولة، عقد اجتماعًا، تم فيه مُناقشة الصعوبات التي تُواجه سير عمل داخل نطاق المديرية.

