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ممثلة الحوار الإنساني تلتقي بعمداء بلديات الجبل الأخضر في شحات

تم النشر منذُ 7 دقائق
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

اجتمعت “نهاد إجبار” مندوبة مركز الحوار الإنساني المكلفة من قبل رئيس البعثة الأممية في ليبيا غسان سلامة امس الاول بعمداء بلديات منطقة الجبل الأخضر بمقر بلدية شحات .

وأفاد مصدر بالمكتب الإعلامي بالبلدية في تصريح لبوابة افريقيا الاخبارية  أن الاجتماع عقد بحضور عمداء  بلديات  شحات “حسين بودرويشة” والبيضاء “علي حسين” والساحل “جلال الدرسي” .

وتم خلال هذا الاجتماع بحث اليات والاستعدادات الجارية لإنعقاد الملتقى الوطني الليبي الذي سيقام الفترة القادمة بمدينة البيضاء بمشاركة عدة مجالس بلدية .

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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