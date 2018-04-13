ممثلة الحوار الإنساني تلتقي بعمداء بلديات الجبل الأخضر في شحات

اجتمعت “نهاد إجبار” مندوبة مركز الحوار الإنساني المكلفة من قبل رئيس البعثة الأممية في ليبيا غسان سلامة امس الاول بعمداء بلديات منطقة الجبل الأخضر بمقر بلدية شحات .

وأفاد مصدر بالمكتب الإعلامي بالبلدية في تصريح لبوابة افريقيا الاخبارية أن الاجتماع عقد بحضور عمداء بلديات شحات “حسين بودرويشة” والبيضاء “علي حسين” والساحل “جلال الدرسي” .

وتم خلال هذا الاجتماع بحث اليات والاستعدادات الجارية لإنعقاد الملتقى الوطني الليبي الذي سيقام الفترة القادمة بمدينة البيضاء بمشاركة عدة مجالس بلدية .

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