تشكيل لجان لمتابعة مشاريع الأمم المتحدة بـ «سرت»

اجتمع عضو المجلس البلدي سرت هنية أبوخريص، أمس الخميس، مع عدد من مؤسسات المجتمع المدني واتحاد النسائي وممثلين عن الشباب والرياضة وعدد من ممثلين عدد من القطاعات وعدد من الإعلاميين بسرت، لمناقشة تشكيل لجنة متابعة المشاريع UNDB التي تقوم بها الأمم المتحدة الإنمائي بسرت، وتشكيل فريق من كل مكونات المجتمعية بسرت.

وعلى هامش الاجتماع، تمَّ الاتفاق علي ضرورة عقد اجتماع في الفترة القادمة لتشكيل فريق متابع.

