سلامة يبحث مع أبو الغيط تطورات الملف الليبي

التقى المبعوث الأممي إلى ليبيا، غسان سلامة، مع الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، لبحث تطورات الملف الليبي.

وتم خلال اللقاء الذي عقد على هامش اجتماعات القمة العربية الـ29، المنعقدة حاليا في المملكة العربية السعودية، استعرض أهم نتائج الاتصالات النشطة، التي يقوم بها مع الفرقاء الليبيين والأطراف الدولية المعنية بالأزمة، بهدف تقريب وجهات النظر حول سبل التوصل إلى توافق يكفل إنهاء الأزمة ويحافظ على وحدة ليبيا ويسمح لكافة مؤسساتها بالعمل.

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