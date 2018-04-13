سلامة يجري سلسلة لقاءات على هامش اجتماع وزارء الخارجية العرب

أجرى المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة سلسلة لقاءات على هامش مشاركته باجتماع وزارء الخارجية العرب الذي عقد في مدينة الرياض يوم أمس الخميس الموافق الـ12 من أبريل.

حيث بحث المبعوث الأممي مع وزير خارجية جمهورية مصر العربية سامح شكري العلاقات الثنائية، والتطورات السياسية في ليبيا وسبل تقريب وجهات النظر، إلى جانب مسار المفاوضات القائمة لتوحيد المؤسسة العسكرية في القاهرة.

هذا وبحث سلامة مع وزير خارجية مملكة المغرب ناصر بوريطة، التطورات السياسية في ليبيا، حيث جدد بوريطة استعداد بلاده تقريب وجهات النظر بين الفرقاء الليبيين ودعم العملية السياسية في البلاد.

وفي ذات السياق، بحث الممثل الخاص للأمين العام في ليبيا غسان سلامة مع وزير خارجية السودان إبراهيم غندور في الرياض جملة من المواضيع، منها الوضع الحدودي بين ليبيا والسودان والتطورات السياسية على الساحة الليبية.

كما ناقش المبعوث الأممي غسان سلامة مع وزير خارجية الكويت الشيخ خالد الحمد، دور الكويت في تثبيت الدعم الدولي لليبيا من خلال عضويتها في مجلس الأمن، حيث أبدى الشيخ خالد دعم بلاده لخطة العمل هذه.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا