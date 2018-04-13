مسؤول أممي :أكثر من مليون ليبي في حاجة لمساعدات إنسانية

وصف مدير مكتب الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين، أمين عوض، الوضع الإنساني في ليبيا، بالـ”حرج للغاية”.

وأكد عوض- خلال ندوة صحفية حول الاستجابة الإنسانية في ليبيا – أن نحو المليون و100 ألف ليبي في حاجة إلى مساعدات إنسانية وغيرها من الخدمات الضرورية، موضحا أن هذا الوضع المتدهور ناتج ليس فقط بسبب الأوضاع القاسية التي يعانيها المهجًرون والنازحون داخل ليبيا سواء بشكل قسري أو خوفا من الحرب، ووصول المئات من مواطني الدول الأفريقية الراغبين في بلوغ الدول الأوروبية، بل كذلك بسبب الظروف الحرجة التي يعانيها الشعب الليبي جراء الحرب الدائرة والمستمرة منذ 7 سنوات وتدخل الآن عامها الثامن، إضافة إلى الخدمات العامة في ليبيا من صحة وتعليم وغيرها من متطلبات المعيشة المتدهورة.

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