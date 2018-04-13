بالتفاصيل..آخر تطورات الأوضاع الأمنية في درنة

كشف الناطق باسم غرفة عمليات عمر المختار، صلاح بوجيدار، اليوم الجمعة، عن تطورات الأوضاع الأمنية والعسكرية في مدينة درنة.

وأكد بوجيدار، في تصريح خاص لـ”بوابة أفريقيا الإخبارية”، استشهاد كلا من الملازم أول الفرجاني فوزي العوكلي، أحد منتسبي صنف الهندسة العسكرية لدى السرية الثانية استطلاع والتابعة للقوات المسلحة الليبية، وضابط صف عبدالحكيم علي سعد، أحد منتسبي صنف الهندسة العسكرية وأحد منتسبي ك155الرجمة،أثناء عملية تفكيك لغم “ملغمة” بالقرب من مدرسة القرارة بالقرب من محور الحيلة جنوب مدينة درنة، وإصابة كلا من عميد رمضان مفتاح الحوتى، وميلود سعد بونس، وعبدالسيد بالمصري الجرارى، وحمدى بوبكر محمد، التابعين للسرية الثانية استطلاع، والرائد سلامة الفيتورى عبدالسلام، ومحمد بهلول الصابر التابعين ك155 الرجمة، سائلا المولى عز وجل أن يغفر للشهداء، متمنيا الشفاء العاجل للجرحى.

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