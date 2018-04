«التحالف الليبي من أجل الدستور» يُقرر توسيع نشاطاته في ختام لقاءه الأخير

المتوسط:

اختتم مساء الأربعاء «التحالف الليبي من أجل الدستور» لقاءً تشاوريًا في العاصمة طرابلس، الذي استمر علي مدي يومين متواصلين ناقشت خلاله أكثر من عشرين منظمة مجتمع مدني مخرجات عمل لجانه الداخلية التي كان التحالف قد شكلها مطلع العام الحالي لوضع خطط وبرامج عمل سنة 2018 .

وقال عبد الرؤوف شنب نائب رئيس لجنة الإعلام والتواصل بالتحالف لـ«المتوسط»، إن التحالف ينطوي تحته عددًا من منظمات المجتمع المدني من مختلف مناطق ليبيا قد تأسس سنة 2016، ونظم عدة ورش عمل وندوات توعوية ولقاءات حوارية في عدة مجالات، أبرزها الدستور والحكم المحلي والشباب وذوي الإعاقة خلال السنوات الماضية، لافتا أنه عقد شراكة عمل مع المنظمة الدولية للتقرير عن الديمقراطية DRA خلال المرحلة السابقة، حيث عقد مؤخرًا شراكات عمل جديدة مع معهد كلينجنديل الهولندي للدراسات الاستراتيجية والمركز الدولي للتنمية المحلية والحكم الرشيد VNG في خطوة منه نحو توسيع مجالات عمله وأنشطته خاصة بعد تشكيله عدة لجان تنظيمية منها اللجنة القانونية التي تعمل علي تطوير أهداف وأنشطة ورؤية وأغراض التحالف وتنظيم آليات العمل الداخلي وقبول وزوال العضوية .

وأكد “شنب”، أن أعضاء التحالف وضعوا خلال لقاءهم جدولا زمنيا لتقديم مقترحات تنفيد مشروعات أنشطة في مجالات الحوكمة والهجرة واللاجئين وسيادة القانون والصحة والتعليم والعدالة الانتقالية وغيرها ليتم عرضها واعتمادها خلال شهر يونيو القادم والشروع في تنفيذها بعدة مناطق ليبية، وكذلك تنظيم أكثر من خمس ورش عمل ولقاءات حوارية خلال شهر مايو القادم في مناطق الجنوب والشرق والوسط والغرب وطرابلس مع الإدارات المحلية والبلديات حول توسيع دائرة المشاركة وتكامل الأدوار في التنمية المحلية وصنع القرار بين المسؤولين ومؤسسات المجتمع المدني والقطاعات والتعريف بمجال عمل التحالف والمنظمات المتنوعة التي يتكون منها .

