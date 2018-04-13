السراج يختتم زيارة تفقدية إلى بلديات الجميل والمنشية ورقدالين وزلطن

عقد رئيس المجلس الرئاسي بحكومة الوفاق الوطني فائز السراج سلسلة لقاءات على هامش زيارته التفقدية إلى بلديات الجميل والمنشية ورقدالين وزلطن.

حيث عقد السراج في مقر بلدية رقدالين اجتماعاً موسعاً ناقش خلاله خطوات تنفيذ عدد من المشاريع التي سبق إقرارها، وما رافق البلديات من مختنقات، أبرزها في قطاع المياه، إضافة إلى حاجة بعض مرافق الصحة والتعليم من أعمال ترميم وتجهيز وصيانة.

كما قام السراج بجولة تفقدية إلى مدينة زلطن لوضع حجر الأساس لمشروع إنشاء محطة تحلية المياه، الذي سيساهم إلى حد كبير في حل مشكلة المياه بالمدن الأربعة.

وأكد رئيس المجلس الرئاسي في كلمة ألقاها خلال الزيارة، أن الانقسام السياسي ألقى بظلاله على كافة مؤسسات الدولة، ما أدى لتراجع الإمكانيات المطلوبة لتلبية كافة احتياجات المناطق الليبية، مضيفاً أن ذلك لم يمنع حكومة الوفاق من العمل على توجيه الإمكانيات المتاحة لحل المختنقات في المرافق الأساسية بمختلف المناطق دون استثناء، بطريقة متوازنة ووفقا للأولويات .

كما تحدث السراج عن التحديات السياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية التي تواجه الحكومة، مؤكداً إمكانية التغلب على هذه التحديات بتظافر الجهود.

وحول الإقبال الكبير على التسجيل في السجل الانتخابي، بين رئيس المجلس الرئاسي أنه بمثابة استفتاء يؤكد دعم المواطن الليبي لخيار الانتخابات، وهذا ما يجب أن يدركه وينصاع إليه المعرقلين لهذا الاستحقاق.

وطالب رئيس المجلس الرئاسي كافة الليبيين بنبذ الفرقة وإيقاف نزيف الدم وتوحيد الصف لإرساء البلاد على بر الأمان.

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