وفاة آمر سرايا الحدود وكتائب نالوت عقب انقلاب سيارته على الحدود الليبية التونسية

توفي أمس، آمر سرايا الحدود وكتائب أحرار نالوت صالح الحيض، و رضا عمرو جرناز، أحد افراد الكتيبة، وشخص أخرمعهما، إثر حادت سير أدى لانقلاب سيارتهما، عقب مداهمتهما أحد المهربين، علي الحدود الليبية التونسية.

وعقب الحادث وصلت سيارات الاسعافات من الجيش والحرس التونسي لإسعافهم، وتم نقل صالح الحيض إلى أقرب شركة بترولية بالجهة ، لكنه فارق الحياة فور وصوله، وتم إسعاف الشخص الثالث ونقله مباشرة إلى مستشفي رمادة حيث كانت به أضرار كبيرة وقد فقد أحد ساقيه.

وانتقلت النيابة العامة إلى مكان الحادث، كما تم رفع الجثامين ومن المتوقع تسليمهم اليوم إلى ذويهم

