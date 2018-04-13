العباني: لا قيمة قانونية لاتفاق الصخيرات بدون ذلك الشرط

أطلق عضو مجلس النواب”المتحني” د.محمد عامر العباني، مجموعة من التساؤلات حول الاتفاق السياسي الموقع بالصخيرات.

وقال العباني، في تصريح خاص لـ”بوابة أفريقيا الإخبارية”، “هل يرقى اتفاق الصخيرات الذي صنعه المجتمع الدولي وأقره، على إلغاء الشرعية المحلية المتمثلة في الإعلان الدستوري الصادر في الثالث من أغسطس 2011م. وتعطيل أحكامه، أم أن هذا الاتفاق في حاجة لإدراجه في هذا الإعلان كي يكتسب الشرعية، مالكم كيف تحكمون، فلا قيمة قانونية لاتفاق الصخيرات ما لم يدرج تعديلا في الإعلان الدستوري”، وأضاف موضحا أن “محاولات غسان سلامة مآلها البطلان، وأن إستفتاء على مشروع الدستور المقر ب 43 صوتا من قبل الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور أو إجراء تعديل للإعلان الدستوري هو العمل المطلوب، تمهيدا لإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية لولوج المرحلة الدائمة، وبناء مؤسسات الدولة المدنية وإنهاء المراحل الانتقالية البائسة، وما صاحبها من فساد ومعاناة لم يعد بإمكان المواطن احتمالها”، بحسب تعبيره.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع بوابة افريقيا الاخبارية