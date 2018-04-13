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مطار بنينا ينفي توقف الرحلات الخارجية

تم النشر منذُ 24 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

نفت إدارة مطار بنينا الدولي في بنغازي الشائعات التي تداولتها صفحات التواصل الاجتماعي بشأن توقف الرحلات الخارجية بالمطار.

وأكدت إدارة المطار أن جدول الرحلات الخارجية مستمر بشكل طبيعي ووفق المواعيد المعدة مسبقاً.

وتعود أسباب تأخير بعض الرحلات الخارجية عن مواعيدها الرسمية إلى ظروف الشركات المعنية بها، وفق ما أشارت إليه إدارة مطار بنينا الدولي في بيان عبر صفحتها الرسمية على موقع “فيسبوك”.

ودعا البيان كافة المواطنين إلى ضرورة التأكد من أي أخبار تصدر عن جهات غير رسمية بشأن المطار والرجوع إلى الجهات الرسمية.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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