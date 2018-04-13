مطار بنينا ينفي توقف الرحلات الخارجية

نفت إدارة مطار بنينا الدولي في بنغازي الشائعات التي تداولتها صفحات التواصل الاجتماعي بشأن توقف الرحلات الخارجية بالمطار.

وأكدت إدارة المطار أن جدول الرحلات الخارجية مستمر بشكل طبيعي ووفق المواعيد المعدة مسبقاً.

وتعود أسباب تأخير بعض الرحلات الخارجية عن مواعيدها الرسمية إلى ظروف الشركات المعنية بها، وفق ما أشارت إليه إدارة مطار بنينا الدولي في بيان عبر صفحتها الرسمية على موقع “فيسبوك”.

ودعا البيان كافة المواطنين إلى ضرورة التأكد من أي أخبار تصدر عن جهات غير رسمية بشأن المطار والرجوع إلى الجهات الرسمية.

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