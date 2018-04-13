أبو الغيط يبحث مع سلامة الأوضاع في ليبيا والتحضيرات لاجتماع المجموعة الرباعية

بحث الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، مع المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة، تطورات الأوضاع السياسية التي تشهدها الساحة الليبية.

وقال الناطق الرسمي باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية الوزير المفوض محمود عفيفي، في تصريحات صحفية، أن سلامة قدم خلال لقائه بأبو الغيط في الرياض على هامش اجتماعات القمة العربية الـ 29، عرضًا لأهم نتائج الاتصالات النشطة التي يقوم بها مع الفرقاء الليبيين، والأطراف الدولية المعنية، بهدف تقريب وجهات النظر حول سبل التوصل إلى توافق بين الأطراف الليبية.

كما تخلل الإجتماع وفقاً للبيان، مناقشة التحضيرات الخاصة بالاجتماع المقبل للمجموعة الرباعية الدولية المعنية بالأزمة في ليبيا والتي تضم كلاً من الجامعة العربية والأمم المتحدة والاتحاديين الأوروبي والأفريقي والمنتظر عقده نهاية الشهر الجاري في مقر الأمانة العامة للجامعة العربية بالقاهرة.

من جانبه، جدد الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، تأكيد موقف الجامعة تجاه الأزمة في ليبيا ودعمها لعمل المبعوث الأممي، خاصة في ظل الأهمية الكبيرة التي توليها الجامعة لتحقيق تسوية متكاملة للأزمة الليبية .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا