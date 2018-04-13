إغلاق معبر الذهيبة وازن لثلاثة أيام بعد وفاة عسكري ليبي

قررت السلطات الأمنية المسؤولة على معبر ذهيبة وازن من الجانب الليبي غلق المعبر لثلاثة أيام بعد وفاة عنصر تابع لسرية الحدود بنالوت ليل الخميس في انقلاب سايرته على الخط الحدودي الفاصل بين تونس وليبيا.

وقال معتمد منطقة الذهيبة التابعة لولاية تطاوين في تصريح لموقع آخر خبر أونلاين التونسي إن السلطات الليبية أعلمته بإغلاق المعبر حدادا على وفاة العنصر المذكور، والذي أصيب معه زميله بكسور على مستوى يده اليمنى.

يشار إلى أن وزارة الدفاع التونسية أعلنت أن وحداتها نقلت المصابين في سيارة إسعاف إلى المستشفى المحلي في رمادة لكن أحد العناصر توفي في الطريق متأثرا بإصابته.

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