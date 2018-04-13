رغم الإحتياجات الخصوصية.. سمية تحقق حلم دراسة الإعلام

حققت الطالبة سمية من ذوات الإحتياجات الخصوصية وهي طالبة في المرحلة الأولي بكلية الإعلام جامعة بنغازي حققت حلمها بأن تدرس الإعلام بالجامعة ، رغم الصعاب التي وجهتها، ولكن بعد تدخل الهيئة العامة لصندوق التضامن الإجتماعي بالحكومة المؤقتة من خلال حملة مهدو لنا الطريق والتي تهتم بعمل بعمل مدرجات جنب كل سلالم في المدارس و الجامعات و المساجد وكل مكان يتواجد فيه ذوي إعاقة حركية، و تعاون كلية الإعلام بجعل محاضرات سمية جميعها في القاعات الأرضية .

لا شيء يقف امام العزيمة والارادة، حتى الاعاقات الجسدية. فإلى الأشخاص الذين يشعرون بالعجز واليأس، عليهم التعرف على ” سمية ” ، والتي يبث الأمل من خلال انجازاتها في تكملة دراستها .

كثيرون هم المعاقين في بلادنا ، ولكن القليل منهم من يتحدى ويلفظ اعاقته ويقرر انه يشق طريقه نحو النجاح ليسجل نفسه في سجل النجاحات الخاصة وليس ذوى الاحتياجات الخاصة

” سمية ” شابة حفرت لنفسها مكانا في المجتمع لتتفوق به على الكثير ممن يملكون حواسهم وقدراتهم الجسدية الكاملة ولم يستطيعوا أن يحققوا أي شيء في حياتهم, لتصبح نموذجا يسطر بأناملها اسمي معاني القوة والثابت , رغم اعاقتها الجسدية.

سمية حققت حلمها في الدراسة وحضور محاضراتها .. ولكن في الكليات الأخرى هناك طلبة من ذوي الإعاقة؛ مازالوا قيد الانتظار يطمحون باكمال المشوار التعليمي وتمهيد الطريق لهم .

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