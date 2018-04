بهدف نشر ثقافة العمل الإنساني.. «أوباري» تطلق حملة ليبيا السلام

المتوسط:

انطلقت من مدينة أوباري حملة ليبيا السلام تحت شعار «اليد باليد حب ليبيا يزيد»، ضمت سكان من المدينة إلى جانب أعضاء جمعية الهلال الأحمر فرع أوباري، وفوج الكشافة والمرشدات.

وانطلق المشاركون في الحملة رافعين رايات السلام بمسيرات جابت شوارع المدينة مرورا ببلدة الديسة وحتى الحطية.

وقالت المنسقة بحملة ليبيا السلام، في تصريحات تليفزيونية، أن هذه الحملة انبثقت من وثيقة المرأة للسلام التي تضم في عضويتها 70 سيدة ليبية تم ترشيح 7 لتمثيل مناطق مختلفة، مشيرة إلى أن الحملة انطلقت لنشر ثقافة العمل الإنساني وترسيخ مفاهيم السلام والتعايش السلمي والتصالح بين أفراد الشعب الواحد.

يذكر أن وتأتي هذه الحملة برعاية بعثة الأمم المتحدة والحكومتان الهولندية والسويسرية.

