مسؤول سوري يتهم تركيا بتهريب السلاح الكيميائي من ليبيا إلى سوريا

اتّهم مندوب السوري في مجلس الأمن بشار الجعفري دولة تركيا تهريب شحنة من غاز السارين من ليبيا إلى سوريا عن طريق شخص يدعى “هيثم القصار”.

وأوضح الجعفري للصحفيين في نيويورك أن إ شحنة من غاز السارين السام تم تهريبها من ليبيا إلى بلاده بواسطة طائرة مدنية.

وبيّن السفير السوري في مجلس الأمن من وصفهم بالمسلحين حصلوا على مواد كيميائية من المخزون الليبي منذ وقت طويل، وتم تهريب هذه المواد من ليبيا إلى اسطنبول عبر الخطوط الجوية المدنية، مؤكدا أن القصار هو المسؤول عن تهريب هذه المواد.

واتهمت الولايات المتحدة الأمريكية وعدد من الدول الأوروبية، النظام السوري باستخدام غازات سامة ضد المدنيين في مدينة دوما بالغوطة الشرقية قرب دمشق، فيما توعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بمعاقبة النظام السوري على اختراقه لما سمّاها القانون الدولي.

الجدير بالذكر أن منظمة حظر الأسلحة الكيميائية أعلنت رسميا مطلع العام الجاري عن انتهاء ليبيا من تدمير آخر كمية لديها من هذه الأسلحة الكيميائية، واعتبرت هذه الخطوة “فرصة تاريخية” من أجل عالم أكثر أمنا.

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