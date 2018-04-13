الجبير: حل الأزمة الليبية يتم بدعم حكومة الوفاق الليبية

قال وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، إن المملكة السعودية تتطلع في أن تسهم الجهود الليبية في احتواء الأزمة من خلال دعم حكومة الوفاق الوطني وبذل الجهود الحثيثة للعمل بما جاء في اتفاق الصخيرات.

وأضاف الجبير، في كلمة ألقاها باجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية، التحضيري للدورة (29) للقمة العربية، أن حل الأزمة الليبية من خلال دعم حكومة الوفاق الوطني من شأنه الحفاظ على أمن البلاد ووحدة أراضيها.

من جانبه، قال رئيس بعثة الدعم لدى ليبيا غسان سلامة اليوم في الاجتماع، إن البعثة الأممية تسعى بكل امكانياتها لدى مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة للتفاهم وصياغة قانون الاستفتاء، مشيرا إلى أن ليبيا أصبحت بحاجة ضرورية إلى دستور.

وأوضح سلامة ، أن هناك نص دستوري توافقت عليه الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور في شهر يوليو السنة الماضية، لكنه وجّه بعدد من الدعاوي أمام القضاء الابتدائي و القضاء الثانوي، ثم المحكمة العليا.

ووصل وزير الخارجية في حكومة الوفاق الوطني، محمد سيالة، إلى الرياض مساء أمس الخميس للمشاركة في اجتماع وزراء الخارجية العرب تحضيرًا للقمة العربية التي ستعقد يومي الأحد والإثنين القادمين.

وناقش وزراء الخارجية العرب عددًا من مشاريع القرارات، التي ستعرض أمام القادة والرؤساء العرب في قمة الدمام التاسعة والعشرين يوم الأحد المقبل، والتي من بينها الملف الليبي

وتسلّم الوزير السعودي يوم أمس، رئاسة القمة العربية وألقى كلمة حول أبرز التحديات التي تواجه العالم العربي والتي سوف تتطرق لها القمة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع ليبيا الخبر