«تعليم الوفاق» تبحث آليات تطبيق معايير الجودة بجامعة صبراتة

عقد مكتب المتابعة وتقييم الأداء بوزارة التعليم التابعة لحكومة الوفاق الوطني، اجتماعًا مساء أمس الخميس، مع إدارات ومكاتب جامعة صبراتة من الدراسات العليا وأعضاء هيئة التدريس والتعاون الدولي لبحث آليات تطبيق معايير الجودة.

وناقش الاجتماع، برامج وخطة العمل والأنشطة والأعمال للإدارات والمكاتب التي قاموا بتنفيذها خلال هذا العام.

ومن جانبه، رحب رئيس جامعة صبراتة، الدكتور عزالدين كاموكا، بالحضور، مؤكداً دعمه اللامحدود في سبيل إرساء وترسيخ ثقافة الجودة وتطبيق المعايير بجميع إدارات ومكاتب الجامعة.

وفي ذات السياقـ أكد الدكتور فؤاد العرومي، ممثل مكتب المتابعة وتقييم الأداء بوزارة التعليم، ضرورة وأهمية العمل والالتزام بالخطة الاستراتيجية للجامعة والعمل على حلحلة كافة المعوقات والمشاكل التي تحول دون تطبيق تلك الخطة والبرنامج المعد لذلك.

يشار إلى أن مكتب المتابعة وتقييم الأداء بالوزارة يواصل عقد سلسلة من الاجتماعات مع الجامعات والمعاهد ومراقبات التعليم بالبلديات بهدف التواصل والمتابعة لعمل المؤسسات التعليمية والوقوف على الصعاب والعراقيل التي تواجهها ووضع الحلول المناسبة لها.

