المتوسط:

أكد العميد خليفة عبد الحفيظ آمر اللواء السادس مشاة،” إنه بعد الأحداث الدامية التي تعرضت لها مدينة سبها إثر قيام سيارة معتمة الزجاج بإطلاق وابل من الرصاص مساء الأربعاء الماضي باتجاه مجموعة من الشباب المدنيين الجالسين في إحدى المقاهي أثناء مشاهدتهم مباراة لكرة القدم وأدى ذلك إلى إصابة عدد منهم بإصابات متفاوتة كانت إحداها خطيرة مما أدت إلى وفاته “.

وأكمل،” إن هذه السيارة انتقلت إلى مختلف أحياء المدينة فروع المدنيين وأصابت عددا آخر من الأفراد من بينهم سيدة وحتى اللحظة لم يعرف إن كانت هذه السيارة واحدة أو مجموعة من السيارات التي وصفها بالمعادية”.

وأوضح،” أن مدينة سبها الواقعة تحت عملية فرض القانون يتعرض المواطنون فيها للاعتداء المستمر من قبل العصابات التشادية المارقة الخارجة عن القانون والمعتدية على المدينة بكل من فيها، وأن قواته سوف تتعامل مع أي سيارة معتمة على أنها سيارة معادية وبذلك تحذر الجميع من تعتيم سيارتهم”. ‏

The post ‏ آمر اللواء السادس مشاة: مواطنو سبها يتعرضون للاعتداء من العصابات التشادية appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية