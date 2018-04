«تمكين المرأة بالتعليم» يبحث مع الأمم المتحدة سبل التعاون المشترك

المتوسط:

عقدت مديرة مكتب دعم وتمكين المرأة بوزارة التعليم، أمال المالطي، اجتماعًا مساء أمس الخميس، مع وفد من صندوق الأمم المتحدة للسكان، لبحث سبل التعاون المشترك بين الجانبين في عمل شريحة المرأة بقطاع التعليم ودعمهم في مختلف الأنشطة والبرامج التعليمية.

وناقش الاجتماع، الذي عقد بمقر الوزارة بحضور كل من مدير إدارة الموارد البشرية بالوزارة الدكتورة أمال لابا، ورئيس قسم الهيئات والمنظمات بمكتب التعاون الدولي، الدكتور طه الهاشمي، برنامج عمل الصندوق والمشاريع المستهدفة للدعم في هذا الشأن.

واتفق الجانبين على تقديم مقترح لبرنامج العمل وبإشراك الإدارات والمكاتب المختصة بالوزارة وعقد لقاءات للتنسيق والتعاون في مشاريع مستقبلية بالخصوص، وبحثا مراحل تأسيس المكتب واختصاصاته والأنشطة التي قام بها والأولويات التي يعمل على تحقيقها.

