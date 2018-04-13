القيادة العامة للجيش الليبي تنفي خبر وفاة خليفة حفتر

نفى الناطق الرسمي باسم القيادة العامة للجيش الليبي العميد أحمد المسماري، اليوم الجمعة 13 أبريل/ نيسان، كل الأخبار المتداولة حول وفاة القائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر.

وأشار المسماري في تصريحات لوكالة “سبوتنيك” إلى أن كل الأخبار المتداولة في الصحف العربية والعالمية ومواقع التواصل الاجتماعي عارية من الصحة.

وقال المسماري: “كل ما يتم تداوله من أخبار على الصحف العربية والعالمية ومواقع التواصل عن وفاة حفتر لا أساس لها من الصحة”.

وأضاف قائلا “القائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر سوف يرد على كل الشائعات وسيطمئن الجميع عن حالته الصحية”.

وكانت وسائل إعلام قد تداولت أنباء غير مؤكدة عن وفاة حفتر إثر تعرضه لجلطة دماغية في مستشفى بالعاصمة الفرنسية باريس.

وكان مصدر القيادة العامة للجيش الليبي، قال في تصريحات خاصة لـ”سبوتنيك” إن كافة الأنباء التي تم تداولها عن خبر وفاة المشير خليفة حفتر “غير صحيحة بالمرة”.

وتابع المصدر “المشير لا يزال في أحد المستشفيات يتلقى العلاج”.

وفي ذات الإطار، قال مستشار رئيس البرلمان الليبي، فتحي المريمي، في تصريحات خاصة لـ”سبوتنيك” إن رئيس البرلمان الليبي المستشار عقيلة صالح، أجرى اتصالا مع المشير خليفة حفتر مساء أمس الخميس، وتابع معه آخر التطورات على الساحة الليبية والعربية.