ريبيرو: الليبيات يشاركن في جهود المصالحة والحوار الوطني

أكدت نائبة الممثل الخاص للأمين العام في ليبيا والممثلة المقيمة ومنسقة الشؤون الإنسانية، ماريا ريبيرو، ” إن ليبيا تشهد اليوم توجهاً إيجابياً نحو مشاركة المرأة في مختلف العمليات السياسية والاجتماعية في البلاد”.

وأضافت ريبيرو،” إن المرأة تشارك في جهود المصالحة المحلية والحوار الوطني والعمليات الوطنية”.

وأكملت، ” إن حكومة الوفاق الوطني تضم ثلاث نساء في مناصب وزارية، أي ما يشكل نسبته %16 من المناصب الوزارية في ليبيا”.

وأوضحت،” أن النساء غالبا هن ضحية استمرار العنف والصراعات المحلية “، واستطردت، ” أن انتشار السلاح والمجموعات المسلحة والألغام الأرضية والإرهاب يعرض النساء إلى النزوح والعنف المستمر”.

