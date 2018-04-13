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ريبيرو: الليبيات يشاركن في جهود المصالحة والحوار الوطني

تم النشر منذُ 20 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية
صحيفة المتوسط الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية

المتوسط:

أكدت نائبة الممثل الخاص للأمين العام في ليبيا والممثلة المقيمة ومنسقة الشؤون الإنسانية، ماريا ريبيرو، ” إن ليبيا تشهد اليوم توجهاً إيجابياً نحو مشاركة المرأة في مختلف العمليات السياسية والاجتماعية في البلاد”.

وأضافت ريبيرو،” إن المرأة تشارك في جهود المصالحة المحلية والحوار الوطني والعمليات الوطنية”.

وأكملت، ” إن حكومة الوفاق الوطني تضم ثلاث نساء في مناصب وزارية، أي ما يشكل نسبته %16 من المناصب الوزارية في ليبيا”.

وأوضحت،” أن النساء غالبا هن ضحية استمرار العنف والصراعات المحلية “، واستطردت، ” أن انتشار السلاح والمجموعات المسلحة والألغام الأرضية والإرهاب يعرض النساء إلى النزوح والعنف المستمر”.

 

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صحيفة المتوسط الليبية

صحيفة المتوسط الليبية

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