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سلامة: اتصلت بحفتر

تم النشر منذُ 5 دقائق
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلنت البعثة الأممية رسمياً تواصل المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة غسان سلامة مع المشير خليفة حفتر.

وأوضحت البعثة أن الاتصال تضمن التطرق إلى البحث في الأوضاع العامة في البلاد والتطورات السياسية في ليبيا.

وأعلن عدد من المسؤولين الليبيين التواصل هاتفياً مع المشير حفتر في باريس على رأسهم رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح ونائب رئيس المجلس الرئاسي المقاطع علي القطراني.

ودحضت هذه الأنباء كل الأخبار المتداولة لوسائل إعلام الإسلام السياسي حول وفاة المشير حفتر، والتي نشرتها مساء الجمعة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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