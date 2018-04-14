اليوم السابع: مستشار حفتر يكشف تفاصيل كاملة حول مرض قائد الجيش الليبى

كشف الدكتور فاضل الديب المستشار السياسى الخاص للمشير خليفة حفتر، الحقيقة الكاملة حول دخول القائد العام للقوات المسلحة الليبية إلى المستشفى بباريس، مؤكدا أن المشير حفتر أجرى فحوصات طبية فى فرنسا للاطمئنان على صحته.

وأكد الدكتور فاضل الديب فى تصريحات حصرية لليوم السابع، مساء الجمعة، أن المشير خليفة حفتر زار القاهرة مؤخرا وتوجه بعدها إلى باريس لإجراء فحوصات طبية، نافيا ما رددته وسائل إعلام حول إصابة المشير حفتر بسكتة دماغية او مرض عضال.

وأشار المستشار السياسى الخاص للمشير حفتر أن الأخير يتمتع بصحة جيدة، مؤكدًا أنه سيعود إلى الأراضى الليبية خلال أيام، بعد أن طمأنه الأطباء على صحته.

ونفى مستشار المشير ما نقلته وسائل إعلام حول تدهور الحالة الصحية للمشير حفتر، مؤكدا ان الأخير سيتوجه قريبا إلى ليبيا لمتابعة سير العمليات العسكرية ضد الجماعات الإرهابية.

وحول ما تردد حول نقل المشير خليفة حفتر من العاصمة الأردنية عمان إلى فرنسا إثر إصابته بسكتة دماغية، نفي الدكتور فاضل الديب صحة تلك الأنباء، مؤكدا انه توجه من القاهرة مباشرة إلى باريس لإجراء الفحوصات الطبية.

وطمأن المستشار السياسى الخاص للمشير خليفة حفتر الشارع العربى والمواطن الليبى على صحة القائد العام للقوات المسلحة الليبية، مضيفا “نطمئن الشارع العربى والمواطن الليبى وندعوهم إلى عدم الالتفات إلى ما يشاع في وسائل الاعلام المختلفة”.

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