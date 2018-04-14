التكتل الفيدرالي يعلن موقفه من تمرير قانون الاستفتاء على المسودة..ويلمح إلى المطالبة حق المصير

أخبار ليبيا24

أعلن التكتل الاتحادي الوطني “الفيدرالي” إذا مرر قانون للاستفتاء على المسودة الحالية للدستور يتجاهل مطالب سكان برقة فإنه سيدعوا كل القوى الفيدرالية والبرقاوية لمقاطعته بل وحتى منع الاستفتاء عليه في الأقليم.

وأوضح التكتل في بيان له أن استفتاء بهذا الشكل يعد مصادرة علنية لقرار سكان الإقليم وعودة للمغالبة والجهوية التاريخية من جديد، بحسب البيان.

وأكد التكتل على أن أي استفتاء على أي دستور قادم يجب أن يكون في كل إقليم على حدى أسوة بانتخابات هيأة صياغة مشروع الدستور والمثالثة التي شملت جميع مفاصل ومرافق الدولة.

وأشار إلى أنه لا يوجد في الإعلان الدستوري نص على أن ليبيا دائرة انتخابية واحدة، موضحًا أن أي تعديلات في المسودة الحالية لا تتضمن شكل الدولة مرفوضة شكلاً وموضوعاً وتعتبر رشوة لقطع الطريق على مطالبنا في النظام الاتحادي.

ودعا التكتل كل القوى الفيدرالية والبرقاوية الاستعداد لمواجهة أي محاولة جدية لتمرير قانون للاستفتاء لا يلبي مطالب سكان الأقليم.

وأفاد التكتل الاتحادي الوطني “الفيدرالي” أن مطلب حق تقرير المصير تضمنه لنا مواثيق الأمم المتحدة وقد يكون هو البديل في حالة أعادوا لنا المغالبة في أشكالها المقنعة والمعلنة.

وتابع التكتل “لن نكرر تجاربنا السابقة الفاشلة مع إخوتنا في الغرب الليبي الذين تغولوا علينا ونطالبهم بالتحلي بالواقعية السياسية التي تحلى بها الآباء المؤسسين عام 1951م، لأنها البديل لمنع التقسيم وهدم جدار الكراهية”.

واعتبر التكتل جميع البيانات والرسائل الصادرة عن رئيس هيأة الدستور منتهية الولاية وبعض أعضائها لا تعبر عن حال الهيأة لأنها لم تجتمع منذ أكثر من عام في مقرها في البيضاء مخالفة بذلك لوائحها الداخلية.

ولفت التكتل إلى أن هذا الإعلان والمطالب نتيجة لمحولات تمرير مسودة الدستور التي أطاحت بالتوافق بين الليبيين وأعادت المركزية بما تحمله من مظالم تاريخية لبرقة بتجاهلها المطلق لتوافقات الآباء المؤسسين لكيان الأمة الليبية عام 1951م.

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