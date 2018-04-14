"الأردن" يمنح الدكتور احتيوش درع المجلس العربي للاختصاصات الصحية

أعلن في المملكلة عن منح الدكتور احتيوش فرج احتيوش درع المجلس العربي للاختصاصات الصحية.

ويأتي تكريم الدكتور احتيوش على على زيارة أداها للمملكة الاردنية الهاشمية ،حيث التقى خلالها مجموعة من وزراء الصحة السابقين وعدد من رواد ومؤسسي المجلس العربي للاختصاصات الصحية في لقاءات تشاورية حول يرامج المجلس ومستقبله.

كما أدى الدكتور احتيوش زيارة لمدينة الحسين الطبية رفقة لجنة تقييم بعض مراكز المدينة وامكانياتها كمركز تدريبي لنيل شهادة المجلس العربي للاختصاصات الطبية.

و الدكتور احتيوش فرج احتيوش من مواليد 1953 وهو طبيب جراح وسياسي تقلّد العديد من المناصب أهمها وزيرا للصحة من عام 1989 – 2000 , مدير عام المستشفى المركزي بطرابلس , مؤسس ومدير مشروع زراعة الاعضاء البشرية في ليبيا , وعميدا للكليات الطبية بطرابلس.

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