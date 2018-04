“العرادي” ينشر من اسطنبول شائعات موت “حفتر” و”سلامة” يجري اتصالا هاتفيا مع “المشير “

المتوسط:

قال القيادي بحزب البناء والعدالة الذراع السياسي للإخوان المسلمين بليبيا ” عبد الرزاق العرادي ” عبر صفحته بموقع فيسبوك، ” أن عديد مصادره التي لم يفصح عنها أكدت له وفاة خليفة بلقاسم حفتر بعد مرض لم يمهله طويلا، الرجل أفضى إلى ما قدم وهو بين يدي الله”.

وأضاف العرادي من إسطنبول،” أسأل الله أن ننجح في طي صفحة الماضي بالكامل. هناك من يرى هذا الرجل بطلا، وهناك من يراه مجرماً، نترك هذا السجال لله ثم للتاريخ”. وأكمل العرادي، ” يجب ألا يقف هذا التباين أمام طي صفحة الماضي وفتح صفحة جديدة نلملم فيها شملنا ونداوي فيها جراحنا ونصلح ذات بيننا”. وفي نفس السياق أكدت البعثة الأممية في ليبيا في تغريدة لها على صفحتها بموقع تويتر،” تم إجراء اتصال هاتفي اليوم بين الممثل الخاص للأمين العام في ليبيا غسان سلامة والمشير خليفة حفتر” قائد عام القوات المسلحة الليبية، وهو بمثابة نفي لما أورده العرادي. وأضافت البعثة الأممية في ليبيا، ” إن الطرفان تطرقا الى البحث في الأوضاع العامة في البلاد والتطورات السياسية المستجدة على الساحة الليبية”.

