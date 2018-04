الجيش الليبي: الوحدات العسكرية تتسلم تمركزاتها بدرنة وجاهزة على نحو كامل

المتوسط:

أعلن مكتب المتحدث باسم القيادة العامة للقوات المسلحة العميد أحمد المساري، أن كل الوحدات المكلفة بالمهمة العسكرية فى مدينة درنة استلمت تمركزاتها وانتهت من استلام مهامها من رؤسائها بحلول مساء أمس الجمعة.

وأضاف مكتب المتحدث باسم القيادة العامة للقوات المسلحة، في بيان صحفي تحصلت صحيفة المتوسط على نسخة منه، في الساعات الأولى من اليوم السبت، أن القوات منذ اللحظة تعتبر فى طور الجاهزية التامة.

