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الجيش الليبي: الوحدات العسكرية تتسلم تمركزاتها بدرنة وجاهزة على نحو كامل

تم النشر منذُ 2 ساعتين
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مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية
صحيفة المتوسط الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية

المتوسط:

أعلن مكتب المتحدث باسم القيادة العامة للقوات المسلحة العميد أحمد المساري، أن كل الوحدات المكلفة بالمهمة العسكرية فى مدينة درنة استلمت تمركزاتها وانتهت من استلام مهامها من رؤسائها بحلول مساء أمس الجمعة.

وأضاف مكتب المتحدث باسم القيادة العامة للقوات المسلحة، في بيان صحفي تحصلت صحيفة المتوسط على نسخة منه، في الساعات الأولى من اليوم السبت، أن القوات منذ اللحظة تعتبر فى طور الجاهزية التامة.

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صحيفة المتوسط الليبية

صحيفة المتوسط الليبية

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تعليقات

  • بالنصر ان شاء الله والى طرابلس ايها الابطال فالوطن يتالم وعملاء الغرب الليبي يتفسحون في اسطنبول والدوحة وينسجون المؤامرات –ايها الجيش البطل بالنصر ان شاء الله واعلموهم ان ليبيا انجبت الف من الصنديد المشير خليفة حفتر – الى طرابلس ونشاهد جماعات العملاء تتجه هروبا الى تركيا والدوحة وكلهم مصاب بالدوخة لانهم عملاء يتبعون مؤامرات تركيا وقطر وبريطانيا –ستنتهي العمالة الى الزبالة – يا اخوة الشياطين تبا لكم ما عاش وطن انتم له حاكمين ايها الملاعين – وماذا سينجب الشيطان الا الشياطين – اقسم بان الله سينتقم منكم يا من اعثتم الفساد والقتل والجرافات وقتل الابريا من الاطفال والشيوخ والطيبين لكم اللعنة الى يوم الدين –

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  • لعنة الله عليك ياتعيس وعلي اشكالك بطل امك وجيش جازيه الي عابي عليه ياكلب والله الكلب خير منك اتفوه عليك ياحاقد يابغل

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